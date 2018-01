Conheça as primeiras frases enviadas por Twitter, e-mail e torpedo

Muitas frases iniciais são bastante modestas

O Twitter foi lançado há cinco anos, completados nesta segunda-feira, com a mensagem simples de "just setting up my twitter" (algo como "estou preparando meu twitter").

Da mesma forma, muitos avanços tecnológicos que ajudaram a moldar o mundo foram iniciados não de forma solene, mas com palavras simples.

"Tudo bem, estamos em frente aos elefantes", foram as primeiras palavras transmitidas pelo YouTube por Jawed Karim, co-fundador do site em seu vídeo inaugural de 2005.

Seis anos e bilhões de páginas visitadas depois, o YouTube se tornou parte da paisagem midiática, usados tanto por líderes globais e como por donos de animais que fazem coisas divertidas.

Se Karim soubesse o tamanho que seu negócio assumiria, talvez tivesse dado a seu vídeo um senso de ocasião melhor. Talvez não. Afinal de contas, todo fenômeno novo tem que começar de alguma forma.

E agora, para marcar os cinco anos do Twitter, as primeiras palavras de Jack Dorsey, enviadas em 21 de março de 2006, estão sendo relembradas.

Considerando que esse primeiro post levou a bilhões de outros, foi um começo bastante humilde.

Celular

Martin Cooper em 73 (esquerda) e atualmente

Tecnologias mais velhas começaram de forma parecida. Martin Cooper recebeu o crédito de ter feito a primeira ligação de um telefone celular, de uma calçada de Nova York em 3 de abril 1973.

Falando dos EUA, Cooper atualmente com 82 anos de idade lembra como fez a chamada histórica usando um protótipo Dyna-Tac quando era, aos então 45 anos de idade, o chefe de uma equipe da Motorola.

"Chamei Joel Engel, meu rival na AT&T, à época a maior companhia do mundo. Nós éramos uma pequena empresa em Chicago. Eles nos consideravam uma pulga em um elefante", disse Cooper.

"Eu disse 'Joel, aqui é o Marty. Estou ligando de um telefone celular, um verdadeiro e portátil celular'. Houve silêncio do outro lado da linha. Suspeito que ele estava rangendo os dentes", afirma.

Cooper, atual presidente da ArrayComm, disse que a conversa foi curta. Teria ele pensado muito no que dizer?

"Foi espontâneo. Falava com um repórter, tentando pensar em algo inteligente para dizer, como faço agora, quando tive a conversa", diz ele.

"A questão na época não era criar uma revolução, como acabou acontecendo, mas sim competir com a AT&T."

Ele diz que, acima de tudo, esperava que a ligação funcionasse. E depois daquela rápida troca de palavras, uma indústria global de telecomunicações floresceu junto com uma vasta gama de tecnologias que ajudam a determinar como vivemos.

Telefone

Uns cem anos antes de Cooper fazer história, Alexander Bell testava sua nova invenção, o telefone, ligando para seu assistente no quarto ao lado. "Sr. Watson, venha cá. Quero ver o senhor" foram suas primeiras palavras.

Em 1969, Neil Armstrong proferiu algumas das mais famosas e discutidas frases da história quando caminhou pela primeira vez na superfície lunar:"Este é um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade".

O escritor de discursos Max Atkinson diz que estas palavras estabeleceram um padrão, envelhecendo tão bem. Uma das regras de uma grande frase é ela trazer algum contraste, coisa que Armstrong fez brilhantemente.

Atkinson diz que provavelmente a Nasa teve alguma influência no que o primeiro homem na Lua iria dizer. Lançar uma empresa online é diferente e só sabemos se as ideias vão ser bem-sucedidas com o tempo.

Torpedo

O primeiro torpedo para celular foi mandado pelo engenheiro Neil Papworth, então com 22 anos, da empresa Sema, agora Airwide Solutions, em dezembro de 1992 e dizia apenas "feliz Natal".

O atual chefe de tecnologia da Airwide, Terry McCabe, diz que a frase foi corriqueira porque muitos testes anteriores haviam falhado.

"Se fosse responsável por reescrever ela atualmente, faria uma paródia da frase Armstrong: 'uma mensagem breve para um homem, um salto gigante com para a humanidade'".

Ele diz que hoje cinco bilhões de pessoas podem enviar mensagens de texto, mas na época os telefones não tinham essa capacidade. Os torpedos só se popularizaram quando foi possível mandar mensagens entre operadoras e com o surgimento dos fones pré-pagos.

McCabe diz que seria um erro pensar tanto em termos históricos e as palavras mundanas que inauguram tecnologias devem ser admiradas por serem justamente tão modestas.

O primeiro e-mail é um bom exemplo. Credita-se o engenheiro informático Ray Tomlinson por tê-lo enviado em 1971 de um computador a outro em Cambridge, Massachusetts. Se conteúdo não era importante.

"É provável que a primeira mensagem fosse algo como QWERTYUIOP ou algo do gênero", afirma McCabe.

Paul Armstrong, chefe de mídias sociais da empresa britânica Mindshare, diz que o fato de que frases iniciais de projetos deste tipo sejam despretensiosas mostram o quanto o mundo mudou.

"O mundo hoje muda muito mais rapidamente do que fazia em 1969 e no momento em que essas frases são ditas, não se sabe se elas vão ser um sucesso ou fracasso. Para cada uma que permanece, existem milhares que não atingem sucesso comercial", diz ele.

Os autores não estariam pensando em frases elegantes, mas "muito mais focados em fazer a coisa funcionar. Por isso você não vê frases muito profundas".