Conheça o Le Marais e o Duí. Eles abrem terça

Dois chefs talentosos abrem seus novos restaurantes na próxima terça-feira, dia 14 de julho. Bel Coelho inaugura o contemporâneo Duí e Paulo Barroso de Barros, o bistrô francês Le Marais em parceria com Ida Maria, sua sócia também no Due Cuochi. Paladar visitou os restaurantes antes da inauguração e mostra os ambientes em primeira mão. Localizado a poucos metros do Due Cuochi, no Itaim, o Le Marais vai servir cozinha francesa simples, de bistrô. O chef Wagner Rezende (ex-Brasserie Erick Jacquin) está dando os últimos ajustes no cardápio, mas a presença de clássicos como blanquette de veau, coq au vin, cassoulet e uma seleção de omeletes já está garantida. Outro item certo é a combinação de um grelhado, um molho (mostarda, béarnaise, champignon ou poivre) e uma guarnição, entre elas tagliolini na manteiga de sálvia, endívias assadas e batatas, que o cliente poderá escolher por um preço fixo. O ambiente do bistrô guarda pouquíssimos vestígios do extinto restaurante Odeon, que ocupava o mesmo endereço e cujos donos se associaram ao Due Cuochi no novo empreendimento. A fachada de vidro foi fechada com lambris verdes escuros, o pé-direito alto foi rebaixado e o teto deu espaço a um vitral que permite a entrada de luz natural. A decoração será arrematada com fotos de Paris. O salão tem 64 lugares e um balcão que vai funcionar como bar. Já o Duí, nos Jardins, vai ser uma espécie de três em um. O restaurante principal, com a cozinha dedicada a comfort food, terá espaço para 64 pessoas. No bar, com cerca de 20 lugares, estrelam tapas e mezzes acompanhadas de uma seleção de sangrias e drinks modernos. A terceira ala, o Clandestino, só começa a funcionar em setembro, no mezanino, com apenas 15 lugares. É ali que a chef Bel Coelho vai oferecer, duas vezes por semana, seu menu-degustação composto de oito itens, preparados com técnicas modernas e elaboradas. Duí - Al. Franca, 1590, tel. 2649-7952 Le Marais - Rua Jerônimo da Veiga, 30, tel. 3071-2873