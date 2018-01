Conheça os novos blogs do 'Viagem'

Não existe um único tipo de viajante. Para que o leitor do Viagem sempre encontre algo com a sua cara, estamos com um time de blogueiros bem diversificado. Em março, foram duas estreias: Sala Vip, focado em viagens de luxo, e Vias Alterlatinas, sobre curiosidades, destinos e cultura sul-americana.

Com 12 anos de viagens profissionais, a jornalista Mari Campos reúne o melhor dos destinos e viagens exclusivas, hotéis e tendências no Sala Vip. No Vias Alterlatinas, Paulina Chamorro, jornalista chilena radicada no Brasil, busca cantinhos desconhecidos, novidades e notícias da América Latina, sempre com uma seleção musical para combinar.

Nosso time de blogueiros conta ainda com as aventuras de Amanda Viaja pelo mundo - de um albergue suspeito na Bolívia às emoções de um safári africano. A delicadeza do Viagens Plásticas, com o olhar artístico que Heitor e Silvia Reali emprestam há 40 anos pelo mundo (como um lindo caderno de desenhos feito em Buenos Aires).

São inúmeros os carimbos nos passaportes da jornalista Nathalia Molina, muitos deles no Canadá. Por isso, ela escreve o blog Canadá para Viagem – destino favorito dos brasileiros para intercâmbio.

Karina Oliani, médica, apresentadora e aventureira de carteirinha surpreende com destinos e aventuras que a maioria de nós não teria coragem de encarar. Ela, que foi a brasileira mais jovem a chegar ao topo do Everest, prepara mais uma viagem à montanha mais alta do mundo.

E, como não poderia faltar, há também o blog da equipe do Viagem, com bastidores e curiosidades das viagens das jornalistas Adriana Moreira, Mônica Nobrega e Bruna Toni.

Em breve, vem mais novidade por aí – fique ligado na nossa página.