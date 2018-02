Conjunto de casas em Teresina alaga antes de inaugurar O Conjunto Habitacional Canaxuê foi construído no bairro Todos os Santos, na região sudeste de Teresina, muito próximo às margens do Rio Poti. As 250 residências acabaram de ser concluídas e ainda não estão habitadas. Com as chuvas e as enchentes que castigam o Estado há sete dias, o sonho de ter uma moradia própria se transformou em pesadelo. A área onde foram erguidas as casas alagou. As águas subiram até a metade das paredes e avançaram para um conjunto de casas vizinho, o Novo Milênio, de onde mais de 200 famílias foram removidas.