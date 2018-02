Conselheira do Iphan é acusada de danificar imóvel A empresária mineira Ângela Gutierrez, uma das conselheiras do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), foi condenada pela Justiça Federal por descaracterizar um imóvel no centro da histórica Tiradentes, no interior de Minas. O Ministério Público Federal (MPF) acusou Ângela de desrespeitar as recomendações do próprio instituto do qual é conselheira, substituindo janelas e portas na fachada principal da sua casa em Tiradentes. O imóvel é tombado pelo Iphan.