Conselho da Apple não aprovou gratificação de Jobs A Apple Computer deu ao presidente-executivo, Steve Jobs, 7,5 milhões de opções de ações em 2001 sem a necessária autorização do conselho da companhia, informou o Financial Times nesta quinta-feira. Registros para mostrar que foi feita uma reunião do conselho para aprovar a remuneração foram falsificados, segundo o FT, que citou pessoas próximas à questão. O jornal disse que os registros foram revisados pelo órgão regulador do mercado de capitais, à medida que decidia se iniciava um inquérito contra a Apple ou algum indivíduo. Um porta-voz da empresa recusou-se a comentar a reportagem. As ações da Apple caíram 6% na quarta-feira por conta de informações de que promotores investigavam documentos "aparentemente falsificados" de opções de ações. A Apple é uma das mais de 160 companhias que estão sob investigação federal ou que lançaram seus próprios procedimentos para verificar se houve manipulação de datas de opções para beneficiar executivos.