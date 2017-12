Conselho da Gafisa aprova novo programa de recompra de ações

Os papéis correspondem a 10 por cento do total em circulação no mercado, subtraídas as 26.099.486 ações atualmente mantidas em tesouraria na companhia e na Tenda, estas últimas a serem adquiridas pela Gafisa conforme autorização dada pelo conselho também nesta terça-feira.

A Gafisa fará a aquisição privada de 25.500.000 ações de sua emissão atualmente detidas pela sua subsidiária Tenda. O preço da aquisição será calculado com base na cotação média da semana anterior à data do pagamento.

Em relação ao último programa de recompra, o conselho da Gafisa aprovou o cancelamento de 11.993.039 ações ordinárias de emissão da companhia atualmente mantidas em tesouraria, sem redução do capital social. Foram adquiridas todas as 17.456.434 ações ordinárias de emissão da empresa cuja recompra havia sido aprovada.

(Por Marcela Ayres)