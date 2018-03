Conselho de Estados quer remédio contra gripe suína

No entanto, o secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro, Sergio Côrtes, disse ser contrário aos estoques mínimos de Tamiflu para os Estados. Para ele, a estratégia do Ministério da Saúde de concentrar o medicamento possibilita maior controle do uso do antiviral e permite que o remédio seja enviado para os locais onde de fato sejam necessários. "Uma vez formado o estoque mínimo há o risco de um secretário apresentar resistência de doar o medicamento para outro Estado que esteja de fato necessitando. A estratégia do ministério é acertadíssima", afirmou Côrtes.

Até a noite de ontem o Ministério da Saúde registrava o monitoramento de 20 casos de pessoas que estiveram em áreas afetadas pela gripe suína e apresentaram algum sintoma de gripe ou mantiveram contatos com indivíduos dessas áreas. De acordo com a pasta, não há evidências de circulação do novo subtipo do vírus da influenza suína A (H1N1) no Brasil.