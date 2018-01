Conselho do Yahoo discutirá proposta da Microsoft, diz site

O conselho de diretores do Yahoo se reúne nesta sexta-feira, 8, para discutir a proposta de aquisição da empresa por US$ 44,6 bilhões feita pela Microsoft, afirmou o blog TechCrunch, citando fontes não identificadas. Representantes do Yahoo não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto. VEJA TAMBÉM Microsoft oferece US$ 44,6 bilhões pelo Yahoo Usuários da comunidade Flickr se opõem à Microsoft Crescem negociações entre Yahoo! e Google, diz jornal Acionista japonês do Yahoo admite conversas sobre Microsoft Especial - O que está em jogo na fusão Microsoft/Yahoo Segundo o site, os conselheiros externos do Yahoo são favoráveis ao negócio, apesar do interesse de alguns executivos que preferem uma aliança da empresa com a líder das buscas na web, o Google. Analistas têm afirmado que a Microsoft pode ser convencida a elevar a oferta não solicitada de US$ 31 por ação para além do ágio de 62% anunciado pela companhia quando a proposta foi divulgada, na semana passada. Isso poderia tornar mais fácil para o co-fundador e presidente-executivo do Yahoo, Jerry Yang, e seu conselho aceitarem o negócio. Representantes da Capital Research and Management, investidora do Yahoo, reuniram-se com o presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer, na quinta-feira para ver se ele teria interesse em aumentar a oferta, publicou o New York Post, citando uma fonte que tomou conhecimento da reunião. As ações do Yahoo operavam em leve alta, cotadas a US$ 29,12 no início da tarde desta sexta-feira, 8. Enquanto isso, as ações da Microsoft subiam 2,88%, a US$ 28,94, e a bolsa eletrônica Nasdaq registrava valorização de 0,96%.