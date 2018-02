Conselho fiscal da Vivendi apoia cisão da operadora SFR

O grupo francês nomeou o executivo Arnaud de Puyfontaine como diretor de mídia e atividades de conteúdo para gerir as empresas remanescentes - a Universal Music Group, a empresa de televisão por assinatura Canal Plus e a unidade brasileira de telecomunicações GVT.

O conselho fiscal também confirmou o principal acionista Vincent Bolloré como futuro presidente da Vivendi.

O conglomerado está no meio de uma ampla reformulação para pagar dívida e se concentrar em mídia, vendendo participações na editora de videogames Activision Blizzard e na Maroc Telecom, bem como a aprovação de um acordo para assumir o controle total do Canal + France.

A Vivendi disse que o plano de cisão poderia ter os acionistas da Vivendi recebendo ações da SFR, a segunda maior operadora de telecomunicações da França, no dia da transação.

"Seria oferecer-lhes a oportunidade de investir em dois veículos separados listados no mercado de ações e avaliados de acordo com as especificidades de seus respectivos setores", disse a Vivendi em comunicado.

A medida também daria à SFR "maior autonomia estratégica para aproveitar as oportunidades em um mercado em transformação", acrescentou a Vivendi.

(Por James Regan; reportagem adicional de Leila Abboud)