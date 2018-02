Conselho mantém regra para escolas Waldorf

O Conselho Nacional de Educação (CNE) decidiu ontem manter para as escolas de pedagogia Waldorf as regras já existentes para definir a idade que as crianças ingressam no ensino fundamental. Para o conselho, os pareceres, resoluções e diretrizes apresentam determinações suficientes sobre o assunto, não havendo, assim, a necessidade de um texto específico para essas escolas.

A resolução do CNE estabeleceu o limite de 4 e 6 anos completos até 31 de março para ingresso na pré-escola e no ensino fundamental, respectivamente. Mas as escolas Waldorf, que têm um projeto pedagógico diferenciado e defendem que o desenvolvimento humano ocorre em ciclos de sete anos, querem que a criança tenha 7 anos no 1.º ano do fundamental - idade em que ela está pronta para ser alfabetizada, segundo essas instituições.

Há duas semanas, o Estado informou que o CNE discutia um parecer sobre o tema. Ontem, no entanto, o órgão preferiu não emiti-lo. As escolas receberão uma resposta administrativa que explica a negativa da criação de um novo documento.

"Também encaminharei, com a decisão do CNE, uma cópia do meu estudo sobre o tema Waldorf, juntamente com os pareceres e resoluções já emitidos pelo conselho sobre a idade de ingresso", afirma Francisco Cordão, presidente da Câmara de Educação Básica do CNE e relator do parecer que não foi votado.

Segundo ele, essas escolas terão de seguir as decisões dos conselhos estaduais de Educação - apesar da norma do CNE, Estados e municípios adotam suas próprias datas de corte.

Para Cesar Callegari, também do CNE, não havia necessidade de um novo parecer. "Seria complicado emitir uma nova regra, uma vez que esse assunto (a idade de ingresso) é motivo de decisões judiciais", diz. "Um novo texto também poderia aumentar a confusão das pessoas."

Segundo o advogado da Federação das Escolas Waldorf no Brasil, Celso Lima Junior, a entidade vai analisar o teor da resposta do CNE para, depois, estudar a "viabilidade de entrar com uma medida no Poder Judiciário".

O Conselho Estadual de Educação (CEE) de São Paulo aprovou anteontem um parecer sobre o assunto. O órgão também foi consultado por escolas ligadas à federação Waldorf. De acordo com o documento, as escolas estão autorizadas a, de acordo com a proposta pedagógica, definir data anterior a 30 de junho - limite adotado pelo Estado para completar 6 anos. Como elas querem que a criança complete essa idade no ano anterior, estão dentro da regra. "Se havia dúvidas, penso que tínhamos de esclarecer", afirma o presidente do CEE, Hubert Alquéres.