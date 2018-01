Conselhos da Oi aprovam relação de troca de ações

As empresas --Tele Norte Leste, Telemar e Brasil Telecom-- aprovaram termos de trocas de papéis que têm como meta concentrar as participações das empresas Oi na unidade Brasil Telecom, que será a única companhia listada em bolsa e terá seu nome alterado para "Oi S/A".

A reestruturação envolve unificar as bases acionárias do grupo, atualmente divididas em três companhias abertas e sete diferentes classes e espécies de ações negociadas, em uma única empresa com duas espécies diferentes de ações. A expectativa é gerar visibilidade e redução de custos com a nova estrutura.

Os conselhos aprovaram a recomendação de comitês independentes de avaliação para relação de troca de 1,8581 ação TNLP4 por cada papel BRTO3 e 3,8620 ações TMAR5 e TMAR6 por cada BRTO3.

Os conselhos das empresas do grupo se reunirão até o final do mês para aprovar detalhes do restante da reestruturação, afirma a Oi em comunicado.

Às 10h45, a ação TNLP4 recuava 2,3 por cento e o papel TMAR5.SA tinha alta de 0,5 por cento, em meio à forte queda de 3,78 por cento do Ibovespa.

(Por Alberto Alerigi Jr.)