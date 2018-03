Conselhos de classe flagram 4,5 mil falsos profissionais

De acordo com o presidente do Creci, José Augusto Viana Neto, zeladores, síndicos e gerentes de banco com bom relacionamento são os que mais costumam exercer ilegalmente a corretagem de imóveis. ?Isso é muito sério porque essas pessoas estão lidando com o bem maior das outras, que é o imóvel?, explicou.

Em todos os cantos da capital paulista, é fácil se ver placas de drenagem linfática. Mas só os fisioterapeutas podem realizar esse tipo de procedimento. ?Se não for bem feita, pode causar danos ou até levar à morte, dependendo do problema de saúde que o paciente tenha?, garante Gil Lúcio Almeida, presidente do Crefito. Ele acrescentou que já ocorreram duas mortes na cidade em decorrência dessa massagem feita de maneira errada. Em 2007, o órgão constatou que 2.100 salões de beleza do Estado ofereciam drenagem linfática. Os casos foram denunciados ao Ministério Público e cerca de 30% dos estabelecimentos tiveram de fechar as portas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.