Conservas sem um pingo de sofrimento Abrir potes é quase sempre o "ponto fraco" das mulheres - e, vamos lá, também de alguns homens. Por isso, Paladar escalou uma repórter para testar o abridor de frascos Easi-Twist, da Evriholder, que promete abrir com facilidade qualquer tampa, de quatro tamanhos diferentes. O acessório tem a parte interna emborrochada, o que fixa bem a tampa e um degrau que permite encaixá-la com segurança. O teste mostrou que é só encaixar, pressionar e girar a tampa. O pote foi aberto em poucos segundos, sem a ajuda de terceiros ou do pano de prato. Modere a força, para não espalhar o conteúdo do frasco. O abridor custa R$ 40,90, na Raul’s (Shopping Iguatemi, tel. 3814-8532).