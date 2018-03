Consolação tem trechos interditados para obras do Metrô A Rua da Consolação, na região da Avenida Paulista, terá alguns trechos interditados neste fim de semana para a realização de obras de escavação da Linha 4 do Metrô, pelo Consórcio Via Amarela. Os trechos interditados, em ambos os sentidos, compreendem duas faixas em direção ao bairro e uma faixa no sentido centro, junto ao canteiro central, entre as ruas Pedro Taques e José Eusébio. A interdição começou ontem e vai até segunda-feira, das 23 às 5 horas. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na região e orientar os motoristas e usuários a utilizar caminhos alternativos. O Túnel Nove de Julho, na Bela Vista, também começa a ser interditado a partir de hoje, no sentido bairro, para que Departamento de Limpeza Urbana (Limburb) execute serviços e Departamento de Iluminação Pública (Ilumine) faça a manutenção do sistema de iluminação. A interdição começa hoje à noite e vai se estender até o dia 18, sempre das 23 horas até as 5h da manhã seguinte. O desvio, sentido bairro, será feito pela Rua Engenheiro Monlevade.