Console Wii da Nintendo é o mais vendido em março nos EUA O console Wii da Nintendo foi o mais vendido no mês de março segundo a empresa de consultoria NPD, que assinalou na última sexta-feira, dia 21, que as vendas de videogames e consoles aumentaram 33% nos Estados Unidos no período. Em março foram vendidos no país 259 mil unidades do Wii, o console do fabricante japonês que custa US$ 250 e se transformou no favorito não só dos jovens mas também de idosos e crianças pequenas. A Microsoft vendeu cerca de 200 mil unidades de seu Xbox 360 em março, enquanto a Sony 130 mil unidades da terceira geração de seu PlayStation, a PS3. O PlayStation 2, vendido por US$ 130, continua agradando os consumidores, como prova o fato de terem sido vendidos 280 mil unidades no mês passado. Segundo a NPD, as vendas totais (somando hardware e software) chegaram a US$ 1,1 bilhão nos Estados Unidos, uma alta de 33%. No primeiro trimestre do ano as vendas chegaram a 3,3 milhões, uma alta de 54%. Quanto aos títulos, God of War II da Sony, lidera a lista com 833 mil unidades vendidas, mais do que o dobro do segundo colocado, Ghost Recon: Advanced Warfighter 2, para o Xbox 360 da Microsoft.