Consórcio permitirá consultar cotações da bolsa em celulares A Motorola e a IBM acabam de anunciar um acordo estratégico para que aparelhos celulares sejam equipados com a solução da empresa CellBroker. O aplicativo permite ao usuário acessar em tempo real o mercado de ações na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e os ativos da Bolsa de Mercadorias e de Futuros (BM&F) por meio do celular. A empresa Cellbroker, parceira deste acordo, é um difusor de informações especializado na transmissão de dados em tempo real para aparelhos celulares. Nesse novo aplicativo, as informações saem diretamente das Bolsas para o Data Center da IBM (que atua como ?hosting?), onde o sinal é tratado e retransmitido aos usuários de celulares da Motorola. O aplicativo estará disponível para diversos celulares da Motorola a partir de outubro, quando será possível efetuar consultas em tempo real a todos os ativos listados na Bovespa e aos principais indicadores da BM&F. Na segunda fase do projeto, prevista para o segundo trimestre de 2007, em conjunto com instituições financeiras cadastradas, o aplicativo poderá ser usado como plataforma de compra e venda online, tanto na Bovespa como na BM&F. Nesta segunda etapa, a IBM também desenvolverá os aplicativos e fará a integração da solução com os legados das corretoras e instituições financeiras que quiserem oferecer o Cellbroker aos clientes. ?A incorporação do aplicativo aos aparelhos Motorola faz parte da visão de mobilidade total da empresa, oferecendo aos usuários de nossos celulares mais opções para acessar e realizar as tarefas que quiserem a qualquer hora, em qualquer lugar?, disse Marcelo Guimarães, diretor de produtos móveis da Motorola.