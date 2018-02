Consórico da Queiroz Galvão vence leilão pela rodovia paulista dos Tamoios

O grupo vencedor ofereceu uma redução de um centavo em relação à contraprestação que deveria ser paga pelo governo e bateu as ofertas da Concessionária Novos Caminhos, do Consórcio Desenvolvimento Nova Tamoios e do Consórcio Via Nova Tamoios. A contraprestação representa parte do dinheiro a ser desembolsado pelos cofres públicos na Parceria Público Privada (PPP).

O valor oferecido pelo grupo vencedor equivale a uma redução de 39,63 por cento no investimento total que o governo deveria fazer. Com isso, o governo paulista deve economizar cerca de 3,92 bilhões de reais ao longo da concessão, informou a Artesp.

O contrato tem validade de 30 anos, no valor de 3,9 bilhões de reais. O governo também aportará recursos para o investimento na obra de ampliação principal no valor de 2,18 bilhões de reais nos primeiros cinco anos. A vencedora terá a receita das tarifas de pedágio, cobradas a partir do segundo ano de concessão e quando concluir algumas etapas de investimentos exigidas.

O vencedor da licitação da Tamoios executará a duplicação do trecho de serra da Tamoios (entre o km 60,45 e o km 82). Ficará responsável pelos serviços de operação, manutenção e conservação da rodovia dos trechos de planalto e serra (do km 11,5 ao km 83,4) e dos contornos de Caraguatatuba e São Sebastião.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A previsão é que as obras sejam iniciadas em dezembro e concluídas em até cinco anos.

A concessão patrocinada da Tamoios prevê a implantação de três praças de pedágio, sendo duas no trecho de planalto e uma no Contorno de Caraguatatuba.

(Por Aluísio Alves)