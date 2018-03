Construção de arena de shows no Jockey é vetada

A autorização é necessária porque o Jockey é tombado pelo Condephaat desde 2010. Como a obra ainda não tinha a autorização do órgão estadual, ela foi barrada pela Justiça em 24 de maio. A polêmica em torno da construção da arena, porém, tem se arrastado desde março, quando vizinhos da obra procuraram o Ministério Público.

Os conselheiros do Condephaat consideraram que o projeto "fere a resolução de tombamento no que diz respeito à paisagem urbana e à relação com o edifício tombado". Por outro lado, o conselho permitiu que o terreno seja ocupado por um edifício com fins culturais, "desde que seja apresentado projeto que passe pelos trâmites legais de análise do Condephaat".

O projeto estava sendo analisado desde 20 de março, quando as obras já haviam começado. Por fim, o Condephaat solicitou alterações no desenho arquitetônico, "a fim de estabelecer relação harmônica com o edifício tombado." Os conselheiros recomendaram que a altura da arena seja reconsiderada, a fim de permitir a visibilidade do Jockey a partir da margem norte do Rio Pinheiros.