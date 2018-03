Construtora de viaduto em BH investiga acidente

Segundo informações no site da empresa, a Construtora Cowan foi criada em 1958, em Montes Claros, no Norte de Minas, e participou da construção de rodovias, ferrovias, obras de saneamento, construção de barragens, usinas hidrelétricas e até aeroportos. Em Minas Gerais, as obras destacadas na página na internet, além do BRT/Move da Avenida Pedro I e Antônio Carlos, também estão a da Linha Verde (que liga o centro de Belo Horizonte até o Aeroporto de Confins), duplicações da BR-040 (feitas pelo Dnit antes do leilão), e Gasoduto do Vale do Aço. Além disso, a construtora é responsável por algumas obras de ampliação do Aeroporto de Confins (pistas de pouso e decolagem) e do metrô do Rio de Janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o viaduto desabou sobre a Avenida Pedro I, na Pampulha, às 15h30. Dois caminhões, um carro e um micro-ônibus foram atingidos e o acidente matou uma pessoa e feriu 13. A Secretária de Saúde diz que são dois mortos e 19 feridos.

A avenida é uma das mais movimentadas da cidade. Inicialmente, a obra fazia parte dos projetos de mobilidade para a Copa do Mundo, mas não foi concluída a tempo. O desabamento parou completamente o trânsito na região da Pampulha, onde está localizado o Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, que, na próxima terça-feira, 08, sediará uma das semifinais da Copa do Mundo.