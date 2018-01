Consultor diz ter US$ 500 mi para fábrica de semicondutores O presidente da WS Consult e ex-presidente da Volkswagen do Brasil, Wolfgang Sauer, disse nesta semana que está "praticamente pronto" o projeto de implantação de uma fábrica de chips no Brasil. Representante de um grupo disposto a investir US$ 500 milhões nessa fábrica, que seria a primeira desse tipo no País, ele disse que a expectativa é de que a construção da unidade comece ainda neste ano. "E depois, em cerca de dois anos, começaremos a produzir." A produção de semicondutores é indispensável, entre outras finalidades, para que o País possa implantar o sistema digital de televisão. Apesar de dizer que não poderia ainda revelar quais são os participantes do grupo de investidores, Sauer adiantou que parte do capital a ser investido é estrangeiro e o controle da planta será brasileiro. A idéia, segundo o consultor, é de construir a fábrica no município de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Sauer esteve nesta sexta no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, onde foi recebido pelo ministro Luiz Furlan, com quem conversou também sobre o projeto de se instalar um centro tecnológico de semicondutores nas proximidades da futura fábrica. "Estamos preparando um plano para fazer um centro tecnológico, depois que tivermos a indústria, para termos um contato com as universidades", informou. Balança comercial Hoje o Brasil importa todos os semicondutores de que precisa. A discussão de atrair um fábrica desse tipo para o País ganhou fôlego nos últimos meses por causa da implantação da TV Digital. O Brasil tentou colocar como contrapartida, nas negociações para escolher o padrão do sistema digital de televisão que seria adotado, a instalação de uma fábrica de semicondutores no País. Ainda está em negociação com os japoneses - vencedores da disputa pelo padrão a ser implantado no Brasil - a liberação de recursos para financiar uma fábrica desse tipo. O dinheiro poderia ver do banco japonês de fomento JBIC e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).