Consultor é julgado por roubar 38 mil senhas do FBI Um consultor do Governo obteve as contra-senhas de 38 mil funcionários do FBI, incluindo a de seu diretor, Robert Müller, e teve acesso a documentos secretos, informou hoje o jornal "The Washington Post". Joseph Thomas Colon, de 28 anos, obteve registros do Programa de Proteção a Testemunhas da Polícia federal dos EUA, assim como informações sobre suas atividades de contra-espionagem, de acordo com documentos legais apresentados no tribunal em que está sendo julgado. Os fatos ocorreram em 2004, quando Colon trabalhava para BAE Systems, uma empresa privada que prestava serviços ao FBI. Colon, que prestava serviços ao escritório do FBI em Springfield, Illinois, disse ao tribunal que usou as contra-senhas para evitar entraves burocráticos na hora de instalar um novo sistema de informática para o FBI. Colon afirmou ter agido com autorização dos agentes do FBI. Ainda assim, em março se declarou culpado por exceder o nível de autorização que dispunha para ter acesso à rede de informática do FBI, motivo pelo qual pode ser condenado a uma pena máxima de 18 meses de prisão. Sua sentença será anunciada na próxima semana. Silêncio O FBI não quis comentar o caso, mas afirmou ter instalado um programa de segurança com vários níveis de controle, que inclui avaliações de pontos fracos na rede. O caso de Colon revela a vulnerabilidade dos sistemas do FBI há dois anos, pois bastou ao ex-empregado da BAE Systems a utilização de dois programas obtidos gratuitamente, através de downloads pela internet, para ter acesso aos segredos mais bem guardados da Polícia federal americana. Com um dos programas, Colo obteve os nomes de usuário, contra-senhas e outras informações da base de dados do FBI; com o outro, descobriu contra-senhas mediante o uso de listas de palavras comuns e substituições de letras por outros caracteres. Segundo seu advogado, Colon utilizou estes métodos devido aos complicados entraves burocráticos que enfrentava para realizar seu trabalho. Para conectar uma impressora à rede, ou instalar um computador, por exemplo, era necessário obter uma autorização por escrito da sede central do FBI, em Washington. Segundo o advogado de Colon, um agente do escritório de Springfield lhe deu sua própria contra-senha para poder evitar esses obstáculos. Nos últimos anos, o FBI teve grandes problemas com seu sistema de informática, duramente criticado após os atentados de 11 de setembro de 2001. Na ocasião, foi denunciado que suas bases de dados não estavam interconectadas, o que dificultava o rastreamento de suspeitos. Para resolver o problema, foram investidos mais de US$ 535 milhões em um novo sistema, chamado "Trilogy", que não produziu os resultados esperados. Em março, o FBI anunciou que gastará outros US$ 425 milhões em um novo programa, chamado de "Sentinel".