Consultora sugere que Yahoo compre o New York Times

O banco de investimentos norte-americano Piper Jaffray, em carta aberta à nova CEO do Yahoo, Carol Bartz, sugeriu alguns tópicos para serem considerados pelo Yahoo em seu novo plano de direção estratégica de negócios, que ainda não foi divulgado. Uma dessas 'sugestões' inclui adquirir uma grande empresa de mídia, como o New York Times e o Gawker Media. Veja também: Diretor-executivo do Yahoo! apresenta demissão Yahoo deve escolher executiva Carol Bartz como nova presidente De acordo com Gene Munster, membro da equipe do Piper Jaffray e responsável pela carta aberta, essa medida permitiria que o Yahoo produzisse e distribuísse conteúdo de alta qualidade na rede, em adição ao material que já é veiculado pelo portal, o que atrairia cliques e fidelizaria mais leitores. Outro ponto sugere que o Yahoo crie uma parceria com a Microsoft para a busca. Segundo Munster, "buscas nunca foram a especialidade do Yahoo, e passar isso para alguém vai gerar lucro e permitir que a empresa se foque no conteúdo." A carta também indica que o Yahoo adquira empresas desenvolvedoras do ramo de micro-blogging e de mídias sociais que compartilhem feeds, além de concentrar o foco em produzir e distribuir conteúdo da mais alta qualidade na web.