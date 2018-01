Consultorias ajudam franquias a entrar no Second Life

Em cima do interesse em torno do Second Life, cresce a oferta, no Brasil, de serviços consultivos para empresas que querem montar representações no mundo virtual. O consultor e advogado Paulo Ferraz (vejam o site do consultor neste link), por exemplo, está prestando o serviço a partir de seu escritório em Brasila para usuários finais e empresas, neste segundo caso com destaque para redes de franquias que queriam entrar no Second Life. "A oferta de serviços também passa por empresas que querem treinamento básico ou avançado para aprender a manipular avatares e ferramentas, às vezes até com suporte de voz pelo programa de VoIP Skype", diz Ferraz. Para criar um exemplo do trabalho, o consultor ´ressuscitou´ no metaverso uma versão de um restaurante de comida mexicana que ele gerenciou na capital federal entre 1993 e 2003. A versão virtual da Don Taco pode ser encontrada nas coordenadas 153, 142, 23 ou fazendo uma busca por Don Taco na ferramenta do Second Life. A versão virtual do restaurante traz pista de dança com ritmos caribenhos e traz a indefectível loja de produtos personalizados.