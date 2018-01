Consumidor também protesta na Web Você está de férias, lá no fim do mundo, e de repente seu celular pára de funcionar. Não é um problema de cobertura ou seja lá o que for - ele foi bloqueado pela operadora. Ou você se casou, voltou de lua-de-mel e descobriu que sua geladeira novinha deixou de funcionar. Quem nunca perdeu dias, semanas, meses e finais-de-semana para resolver problemas de luz, telefone, internet, gás, carro ou eletrodomésticos? A seqüência dos acontecimentos todo mundo conhece muito bem. Você liga no atendimento ao consumidor e a atendente, usando o gerundismo que lhe é peculiar, diz: "vamos estar avaliando o problema senhor." Entre esse primeiro telefonema e o Procon, você pode ter certeza de que vai se irritar muito. Como se irritaram o gestor de projetos Alexandre Ramal Aran, 30 anos, e a jornalista Lilian Burgardt, os donos das duas histórias citadas no início deste texto. A saga de Alexandre com a operadora Claro começou no fim de 2004, quando ele adquiriu um celular. Desde que a empresa lhe enviou uma fatura errada, e continuou cobrando os juros nas contas seguintes, já foram abertos cinco chamados na Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Por conta do engano, sua linha foi bloqueada na Bahia, quando ele estava de férias. Hoje, ele conseguiu cancelar a linha, mas ainda tem uma cobrança indevida pendente com a operadora. "É inacreditável a desorganização da empresa", desabafa Alexandre. O descaso com a clientela também foi notado por Lilian, que teve de brigar para conseguir trocar sua geladeira novinha, que apresentou defeito. Depois de recorrer ao Procon aos jornais e até à OAB (Ordem Advogados do Brasil), ela conseguiu ser atendida. "O grande problema sempre é o descaso com que o consumidor é tratado pelo SAC e o despreparo das atendentes. Elas parecem treinadas para desestimular o cliente a reclamar, não para ouvir o problema e buscar a solução", reclama Lilian. O serviço de atendimento ao consumidor é apontado pelos nossos entrevistados como uma das coisas mais irritantes. "Entrar em uma loja e sair com um aparelho funcionando é a coisa mais fácil do mundo. Agora, se você tiver um problema, já era. Você vai de um lado para o outro e não consegue resolver. Pior, ainda é maltratado", diz Alexandre. Desabafo virtual Pessoas com histórias como a de Lilian e Alexandre costumam encontrar alívio na internet, participando de fóruns e comunidades contra as empresas. No orkut, site de relacionamentos, existe o impressionante número de 70 comunidades contra a empresa Vivo, outra operadora de celulares de São Paulo. A maior delas, "Eu Odeio a Vivo", conta com 19.171 participantes. A maioria das reclamações são de cobranças indevidas e o excesso de insistência do telemarketing em oferecer uma linha. Com palavrões de baixo calão e dando seus depoimentos, os participantes conseguem aliviar um pouco da tensão que passam resolvendo (ou tentando) seus problemas. A concorrente, Claro, não fica atrás. Existem 84 comunidades contra a operadora. Com a Vivo, ela encabeça uma pesquisa feita pelo Procon - SP. O estudo mostrou que em 2005, as empresas de telefonia foram as campeãs de reclamação dos consumidores. A Claro é campeã de registros, com 1.035 reclamações registradas. Em seguida, claro (sem trocadilho), vem a Vivo, com 870. Na seqüência vêm bancos, lojas de departamento e outros serviços públicos. Com o mesmo perfil das comunidades anti-celular, você pode encontrar outras contra empresas de telefonia fixa, internet, geradoras de energia, departamento de trânsito ou outras concessionárias públicas ou privadas. O site Reclame Aqui registra reclamações e as envia às empresas, que tem o dever de responder ao consumidor, caso estejam cadastradas no site. Para desabafar com outras vítimas do telelmarketing existe a seção Boca no Trombone, dividida em setores como Serviços Públicos, 0300/0800, água, energia, gás. Também há espaços para elogios, mas eles são raros. Um pouco mais genérico é o site Quero Reclamar. Na página, é possível reclamar desde a loja de móveis que não entregou o sofá no dia certo, até da sogra que inferniza sua rotina. O menu é dividido em quatro itens principais: quero reclamar do atendimento, de produtos, de serviços e da vida. O site ainda disponibiliza um consultor on line para ajudar a resolver qualquer problema. Se você não consegue se ver livre de um pepino desse tipo, pelo menos vai descobrir na internet que não se irrita sozinho.