Consumidores comprarão cada vez mais mídia online O consumo de música e vídeo online está crescendo de forma consistente, segundo indica levantamento da empresa de pesquisas In-Stat, impactando os mercados musical e de vídeo. Não por acaso, segundo dados da associação da indústria fonográfica mundial, a venda de música digital em 2006 chegou a 6% do total mundial de vendas, contra 4% em 2005. E, segundo indica a In-Stat, essa fatia chegará a 26% em 2011. "A internet é hoje um canal essencial para a distribuição de música e sites sociais como o MySpace e YouTube estão começando a mostrar um grande potencial como novos meios de distribuição e consumo de conteúdo digital. Como resultado, consumidores estão querendo acessar conteúdo digital como jamais fizeram", diz Stephanie Ethier, analista da In-Stat. Em uma entrevista feita com usuários, maioria de norte-americanos, 74% já admitiram baixar música em 2006, contra 48% em 2005. Outras conclusões do relatório mostram que a pirataria ainda é um grande desafio para as gravadoras, principalmente fora dos EUA. Segundo previsões da empresa, só o mercado de música digital tem potencial para movimentar US$ 10,7 bilhões em 2010 em todo o mundo, contra o US$ 1,5 bilhão registrado em 2005.