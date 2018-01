Consumo acelerado ameaça o planeta

Apenas no ano passado 157 milhões de equipamentos de informática foram parar no lixo em todo o mundo, segundo a Agência de Proteção Ambiental dos EUA. Qual foi a sua participação nesse megadescarte? "Não podemos mais sustentar um ciclo de consumo de eletrônicos tão acelerado", diz Richard Hodges, da GreenIT, consultoria americana para assuntos verdes que tem entre seus clientes gigantes como a Intel e a Cisco. "Essas máquinas deixam uma pegada de carbono por peso (unidade usada para mensurar as emissões de gás carbônico feitas desde a produção até o consumo e descarte de serviços e equipamentos) maior do que a de carros e geladeiras, que continuam em atividade por até 10 ou 20 anos." Embora a indústria venha se esforçando para retirar de computadores, impressoras e celulares substâncias tóxicas como chumbo, mercúrio e cádmio (veja as evoluções abaixo), a obsolescência planejada desses produtos a cada 12 ou 18 meses é algo que precisa ser repensado. Será que realmente precisamos trocar de PC ou celular a cada um ano e meio ou dois anos? Iza Kruszewska, coordenadora da campanha internacional do Greenpeace para a criação de eletrônicos verdes, explica que a obsolescência planejada é determinada por "tecnologias maliciosas, como o uso de baterias recarregáveis que não podem ser trocadas pelo consumidor". "Uma alternativa para aumentar a vida útil dos eletrônicos é o sistema de leasing. Os consumidores poderiam, ao invés de comprar um novo Dell, HP ou Acer, pagar uma taxa anual por serviços computacionais. Isso estimularia as empresas a criar produtos duráveis, baseados em design modular, no qual partes com defeito pudessem ser trocadas em separado e de maneira fácil", diz Iza. Segundo Ricardo Kobashi, organizador do projeto Lixo Eletrônico (lixoeletronico.org), falta ao Brasil uma política para resíduos sólidos e ainda engatinhamos na discussão sobre a destinação de produtos que não queremos mais usar. "Enquanto há um grupo pequeno de pessoas dispostas a mudar seu comportamento de consumo, as empresas ficam silenciosas, esperando que a discussão sobre o meio ambiente morra", diz. O publicitário Sergio Lima admite só ter adquirido "alguma consciência ambiental em relação aos eletrônicos há pouco tempo", após conhecer ONGs de inclusão digital. "Mas essa preocupação tem crescido. Em breve, empresas que não estiverem empenhadas em reduzir o impacto do lixo digital estarão fora do mercado." Para João Carlos Redondo, gerente de sustentabilidade da Itautec, uma das mais antigas montadoras de PC nacionais – lançou sua primeira máquina em 1982 –, "ser verde é hoje um diferencial no setor de tecnologia da informação". "Investimos R$ 3 milhões entre 2006 e este ano para adequar nossa linha de produção aos padrões internacionais de performance ambiental (veja as regras na página L03)", diz. "O aumento no preço final foi de cerca de 2%."