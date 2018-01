Consumo eficiente de energia é tendência crescente nos PCs O grande problema dos componentes de alto desempenho do PC, principalmente o processador e a placa de vídeo, é o consumo de energia. Até pouco tempo atrás, a regra era aumentar a potência dos processadores aumentando sua freqüência. Funcionando mais rápido, o desempenho aumenta bastante, mas o custo disso é o aumento da temperatura, causando um problema duplo: mais quente, o processador desperdiça energia, e demanda ainda mais energia para ser refrigerado. A solução encontrada pelos fabricantes foi melhorar os processos de fabricação e a engenharia dos processadores. Além de funcionar com menos energia, as novas CPUs e GPUs – o centro nervoso dos PCs e placas de vídeo – têm comparativamente muito mais poder que as gerações anteriores. A Radeon 4850 funciona, em carga de trabalho máxima, com pouco mais de 200 Watts. Para alcançar um desempenho igual, a geração anterior de placas usa 60% mais energia.