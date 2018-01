CONTATOS QUE VIRAM NEGÓCIOS Os grandes acontecimentos do MWC acontecem longe dos palcos. São nas pequenas salas reservadas a reuniões que nascem as conexões mais importantes do evento. Para muitos dos 70 mil inscritos, a feira representa a melhor oportunidade do ano para conhecer colegas da indústria e selar bons negócios. "Vir à feira é conveniente porque todos estão aqui", diz Antoine Markarian, responsável pelas parcerias do Deezer, serviço de streaming de música rival do Spotify. "Aqui passam milhares de pessoas, além das que marcaram horário e sentam conosco na salinha", disse apontando para uma repartição isolada com vidro fumê. Até nos menores estandes, às vezes de 6 m2, arruma-se espaço para cadeiras, um pote de balas e garrafas d'água. É o suficiente para conversas que podem acabar em acordos de milhões de dólares. A KitMaker é uma das pequenas que esteve lá em busca de contatos. A produtora espanhola de aplicativos existe desde 2004 e pisa na feira pela segunda vez. "Fazemos aqui quase 50% dos nossos negócios anuais", afirma a diretora Clara Ron Álvarez. Em frente, estava a estreante Scytl, que exibia softwares de gerenciamento de votação online. A porta-voz Anna Solyom conta que lá governos de muitos países mostraram interesse na plataforma. "É muito importante para fazermos conexões. Nos próximos anos estaremos aqui em um estande maior para chamar mais atenção." O brasileiro Divino Sebastião, presidente da Algar, vai à feira há mais de 10 anos e já sabe o que fazer por lá. "Viemos em busca de inovações que sirvam ao mercado brasileiro." Em 2011, a empresa passou a vender um set-top box que havia visto na feira. Hoje, comemoram o negócio que já lhes rendeu mais de R$ 200 milhões. / M.R.