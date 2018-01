Contêiner com unidades do Nintendo DS é roubado em Hong Kong Um carregamento com jogos e videogames portáteis da Nintendo no valor de US$ 2,3 milhões foi roubado em Hong Kong, nesta semana. A carga, que tinha como destino o mercado europeu, trazia pelo menos 18 mil unidades do Nintendo DS Lite Black, uma edição especial do portátil, além de centenas de cartuchos com jogos para o aparelho. Sem pistas sobre como um roubo deste tipo poderia acontecer na cidade, a polícia de Hong Kong estabeleceu uma recompensa no valor de US$ 129 mil por pistas que levem ao carregamento. Os investigadores temem que a carga seja pulverizada com rapidez por vários países, abastecendo a venda no mercado negro de produtos de tecnologia e que encontram um canal ideal de venda em sites de leilões na internet. (Com Agências Internacionais)