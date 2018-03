Contêineres da UPP de Manguinhos são substituídos Os cinco contêineres da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) queimados na noite desta quinta-feira, 20, na favela do Mandela, no Complexo de Manguinhos, zona norte do Rio, começaram a ser substituídos nesta sexta-feira, 21. Pelo menos três foram substituídos no início desta tarde. Duas viaturas da Polícia Militar também foram incendiadas.