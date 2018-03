Conter a raiva acelera processo de cura, diz estudo

Um estudo conduzido por pesquisadores americanos sugere que pessoas que controlam o sentimento de raiva se recuperam mais rapidamente de cirurgias. O estudo, publicado na revista especializada Brain Behavior and Immunity, indica que o estresse provocado pela raiva tem um impacto direto na velocidade com a qual o organismo se restabelece. Os pesquisadores da Universidade Ohio monitoraram 100 pessoas que foram submetidas a um questionário para medir como controlavam seu temperamento. Os autores do estudo observaram, então, com que velocidade eles se recuperaram de um ferimento no braço. Os especialistas observaram que os voluntários de "cabeça quente" tinham quatro vezes mais chances de demorar mais do que quatro dias para sarar a ferida. Hormônio do estresse No questionário, os participantes responderam sobre as formas que usavam para expressar sua raiva: externamente, gritando com as pessoas, ou internamente, quando a pessoa fica remoendo o sentimento, sem aparentar a raiva. De acordo com os pesquisadores, o fato de a raiva ser interna ou externa pouco influenciou na rapidez da cura. O que foi crucial, no entanto, foi a capacidade de controle dos voluntários sobre seus sentimentos. O estudo mostrou que os voluntários com baixo controle da raiva produziram altos níveis de cortisol, o hormônio do estresse que pode estar ligado ao retardamento da cura. "A influência do estresse pode atrasar a cura, aumentando a chance de infecção no local do ferimento e retardando ainda mais a velocidade de recuperação do organismo", disse Jean-Philippe Gouin, coordenador da pesquisa. A equipe de pesquisadores procurou confirmar que a associação entre controle da raiva e cura não poderia ser explicada por outros fatores como o sono, a quantidade de exercício físico e o consumo de álcool. O estudo sugere que o uso de técnicas terapêuticas, como relaxamento, poderia ajudar a controlar o sentimento de raiva. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.