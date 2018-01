Conteúdo adulto para celular chega a US$ 2,7 bi em 2009 Por ser um dispositivo que acompanha o usuário durante praticamente todo o tempo, na melhor do que o celular para receber conteúdos inusitados, de caráter muito particular, como textos, imagens e vídeos eróticos, por exemplo. Embora pouco falado, o mercado de conteúdos adultos é um dos setores que experimenta crescimento significativo na área de produtos para o segmento de telefonia móvel. Segundo estudo publicado pela empresa de pesquisas Jupiter Research, o mercado de conteúdos adultos deve movimentar cerca de US$ 2,7 bilhões em todo o mundo em 2009 contra US$ 1,5 bilhão em 2007. O mercado também está passando por uma evolução, com a migração de serviços baseados em texto (que respondem por 20% do total) para conteúdos multimídia, essencialmente vídeos. Os conteúdos mais ricos também refletem a evolução nas redes celulares, que permitem melhor tráfego de dados, e a disseminação de telefones que podem lidar com estes vídeos e que se tornam mais acessíveis a cada ano. Vídeos que, ainda segundo o estudo, respondem por quase metade de todos os conteúdos móveis relacionados a sexo, e que movimentarão US$ 1,7 bilhão em 2009 e US$ 2,4 bilhões em 2011, chegando a 70% dos conteúdos relacionados a sexo.