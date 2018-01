Conteúdo da TV do futuro será móvel e gerado pelo usuário Estudo feito pela Escola Londrina de Economia (London School of Economics), por encomenda da finlandesa Nokia, prevê que a TV móvel trará mudanças significativas nas formas de produzir e assistir conteúdo em vídeo. O estudo prevê, por exemplo, que a experiência com vídeo migrará cada vez mais para algo pessoal, com o consumo segmentado e sob demanda, em oposição às transmissões massivas convencionais. Outra novidade é que o vídeo móvel terá forte impacto causado por materiais produzidos por outros usuários, graças a celulares-câmeras capazes de capturar clipes e disponibilizá-los em serviços de armazenamento na internet. O autor do estudo, a Dra. Shani Orgad, afirma que o material produzido por usuários poderá chegar a 30% do que é exibido na TV do futuro. Por conta do grau elevado de personalização, os anunciantes também poderão criar mensagens e campanhas cada vez mais precisas, em termos de público, embora anunciantes e agências precisem adaptar suas campanhas para clipes de menor duração (entre 5 e 7 segundos) e adaptados às diminutas telas dos celulares.