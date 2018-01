Conteúdo gerado por usuários crescerá rapidamente até 2010 Seu blog ainda não começou a render retorno financeiro? O mesmo se aplica aos vídeos que produzidos e que estão no YouTube à espera da audiência? Então não desanime, porque o conteúdo gerado pelos usuários ainda pode decolar. É o que diz estudo da empresa de pesquisa In-Stat, segundo a qual os conteúdos gerados por usuários em sites como o YouTube ou o MySpace continuarão a crescer em popularidade nos próximos anos, atraindo a audiência e também movimentando cada vez mais capital. De acordo com a empresa, até 2010 o volume de downloads ou visualizações destes sites ultrapassará a casa de 65 bilhões, movimentando US$ 850 milhões. O faturamento estará ligado à visualização de banners, anúncios associados a conteúdos multimídia, além de arquivos cuja visualização será patrocinada. Além disso, o conjunto de arquivos de áudio e vídeo deverão ultrapassar a casa dos 9 petabytes, enquanto que a visualização e downloads chegarão a 1.1 exabytes até o final da década. Trabalho colaborativo Nem só de áudio e vídeo vivem os sites de conteúdo. Segundo outro estudo, desta vez da empresa de pesquisas comScore Media Metrix, sites que utilizam conteúdo gerado por usuários estão crescendo, pelo menos no Reino Unido. No levantamento realizado durante julho deste ano, 5 endereços que aceitavam contribuições de usuários estavam entre os 50 sites mais visitados Ainda segundo o estudo, os internautas gastam mais tempo nestes endereços do que em sites convencionais: usuários gastam 79,9 minutos mensais em sites que recebem colaborações de usuários, contra 33,2 minutos mensais em outros endereços.