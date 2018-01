Conteúdo móvel movimentará US$ 2,6 bi na América Latina em 2011 O mercado de conteúdos móveis, como notícias segmentadas, músicas e jogos cresceu cerca de 120,5% no ano passado na América Latina, segundo estudo da empresa de pesquisas Frost & Sullivan. De acordo com o levantamento, o setor faturou US$ 594 milhões no ano passado, cifra que deve chegar a US$ 2,6 bilhões até 2011. O salto virá como conseqüência natural da expansão das redes de alta velocidade para comunicação de dados, e pelo barateamento dos celulares capazes de lidar com arquivos multimídia.