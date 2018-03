Continua busca por vítimas de queda de helicóptero no RJ As buscas às quatro pessoas desaparecidas após um acidente com um helicóptero que prestava serviços à Petrobras, no Rio, prosseguiram na manhã de hoje, segundo informações da assessoria de comunicação da estatal. As equipes de resgate não interromperam as buscas durante a madrugada, de acordo com a assessoria, mas até as 8h30 ainda não havia informações sobre as vítimas. O helicóptero fez um pouso forçado em alto-mar na tarde de ontem, na Bacia de Campos, em Macaé, Região Norte Fluminense. Quinze pessoas, segundo a Petrobras, foram resgatadas da água com vida e outras quatro ainda estão desaparecidas. Uma pessoa morreu.