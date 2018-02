Continuam as buscas em desabamento em Guarulhos O Corpo de Bombeiros continua as buscas nos escombros do prédio que desabou na noite desta segunda-feira, 02, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. A corporação tenta encontrar um operário que, possivelmente, passava a noite no local, e que deve ser a única vítima do acidente.