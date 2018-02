Contra assaltos, caminhoneiros fecham pedágio da Régis Uma manifestação de caminhoneiros fechou por mais de duas horas a praça de pedágio da Rodovia Régis Bittencourt no km 485, em Cajati (SP), no Vale do Ribeira, entre as 22h20 de ontem e a 0h35 de hoje. À 1h15 desta madrugada, o congestionamento que se formou em razão do protesto era de 13 quilômetros no sentido São Paulo e de 14 quilômetros no sentido Curitiba.