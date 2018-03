Contra Colômbia, Brasil espera adversário favorável que joga e deixa jogar

A seleção colombiana faz seu melhor Mundial na história e chega para o jogo das quartas de final, no Castelão, em Fortaleza, como destaque do torneio com quatro vitórias em quatro jogos e tendo o camisa 10 James Rodríguez como artilheiro com cinco gols, enquanto o Brasil ainda não convenceu na competição e passou um sufoco contra o Chile nas oitavas de final.

Os brasileiros, mesmo assim, estão satisfeitos com o rival que terão pela frente, e estariam mais preocupados caso o Uruguai tivesse vencido a Colômbia nas oitavas e avançado para o jogo com o Brasil.

Na avaliação dos jogadores e da comissão técnica do Brasil, a Colômbia tem um estilo de jogo ofensivo similar ao brasileiro, que deixa espaços para o adversário também jogar, o que normalmente é bem aproveitado pela seleção -- como aconteceu na vitória por 3 x 0 sobre a Espanha na final da Copa das Confederações do ano passado.

Além disso, a equipe colombiana não tem um histórico de rivalidade acirrada com o Brasil.

"Contra a Colômbia não temos guerra. Quando não se tem essa guerra nossos jogadores se sentem mais à vontade. Oponentes como Argentina, Uruguai e Chile jogam em cima do nosso time com malandragem, perspicácia, e a gente não tem isso que eles têm", disse o técnico Luiz Felipe Scolari em entrevista coletiva na véspera da partida.

"Alguns adversários são um pouco mais difíceis do que outros, o Brasil têm características que dá para jogar melhor contra A do que contra B", acrescentou.

O Chile, que o Brasil venceu nas oitavas de final nos pênaltis após um jogo tenso em que levou uma bola no travessão no segundo tempo da prorrogação, era motivo de preocupação de Felipão desde o sorteio dos grupos do Mundial, no fim do ano passado, por aliar um estilo de jogo aguerrido com a catimba.

Já os colombianos, apesar de terem sido apontados pelo treinador brasileiro como "bem melhores" que os chilenos tecnicamente, não sãos vistos com o mesmo temor pela seleção brasileira.

"É bom para a gente essa equipe que vem para cima, que joga. Tecnicamente falando a equipe da Colômbia é diferenciada por ter essa qualidade de querer jogar e isso ajuda. A nossa seleção também tem qualidade e fica um jogo muito aberto", afirmou o zagueiro e capitão brasileiro, Thiago Silva.

O primeiro confronto Brasil x Colômbia em uma Copa do Mundo representará também o primeiro grande duelo individual de Neymar neste Mundial, tendo do outro lado o colombiano James Rodríguez. Os dois jogadores de 22 anos foram fundamentais para seus times chegarem às quartas e também serão chave no jogo.

Vários jogadores da seleção brasileira exaltaram o talento de James antes do duelo, mas Felipão descartou realizar uma marcação especial sobre o camisa 10 do time adversário.

"Vamos fazer marcação sobre a Colômbia, não vejo que nenhum time tenha feito marcação especial sobre qualquer time. Vamos fazer a marcação por setor como sempre jogamos", afirmou.

O vencedor de Brasil x Colômbia enfrentará nas semifinais o ganhador de França e Alemanha, que jogam também nesta sexta-feira, no Maracanã. Os últimos quatros jogos entre os dois rivais sul-americanos terminaram empatados.

(Edição de Maria Teresa de Souza)