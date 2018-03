Contratados da Prefeitura de SP roubavam cabos de cobre

Na tarde desta quarta-feira, policias do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) prenderam quatro funcionários da Alusa, empresa integrante do consórcio, e dois do ferro-velho que comprava a mercadoria. O homem de 60 anos que comandava a quadrilha trabalhava havia 12 na Alusa.

Conforme a polícia, o esquema se iniciava quando a luz queimava e o cidadão chamava o reparo. A equipe da Alusa era mandada para dar um parecer sobre o defeito e consertar. Os funcionários informavam que havia ocorrido furto de cabos e recebiam novos fios para substituí-los. Os fios trocados eram levados ao ferro-velho para que o cobre fosse derretido e vendido no mercado negro. Cada metro tem entre 1 e 2 quilos, sendo que cada quilo é vendido no mercado a cerca de R$ 12.

Junto com o grupo preso ontem havia cerca de 1 tonelada de fios de cobre. "Vários funcionários da empresa iam a esse ferro-velho. A estimativa dos policiais era de que 10 equipes trabalhavam no esquema de furto", afirmou o delegado Wagner Giudice, diretor do Deic.

Prefeitura

Na tarde desta quarta-feira, o secretário de Serviços da Prefeitura, Simão Pedro, levou à Secretaria de Segurança Pública mais de 3,5 mil ocorrências que somam cerca de 574 km de fios furtados entre janeiro e abril, média de 140 km de fio por mês. O prejuízo estimado no primeiro quadrimestre deste ano foi de R$ 6,3 milhões. Em maio, a ação dos ladrões continuou e foram furtados 274 km. "Eles tinham conhecimento técnico e equipamentos, como caminhões grandes e ferramentas. Podiam agir com precisão e agilidade", diz Giudice.

Levantamento feito pela Polícia Militar, no entanto, apontou que os 643 pontos apontados pela corporação como escuros, entregues à Prefeitura, não coincidiam com os lugares com elevada ocorrência de furtos de fios. Em nota, o Consórcio SP Luz informa que já abriu sindicância para apurar os fatos e que vem tomando todas as medidas necessárias para coibir o crime e restabelecer o fornecimento de luz nos lugares afetados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.