Controlado incêndio em fábrica de plásticos em SP As sete equipes do Corpo de Bombeiros controlaram, por volta das 11 horas, as chamas que atingiram uma fábrica de plástico na zona norte de São Paulo na manhã desta quarta-feira, 20. O incêndio começou por volta das 9h30, no bairro Vila Santa Maria. Contudo, o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom) ainda não apresentou informações sobre feridos e a causa do incêndio.