Controlado o incêndio no prédio do centro de SP O incêndio que atingiu um prédio comercial esta madrugada no centro de São Paulo danificou os quatro pavimentos do edifício - térreo, dois andares e subsolo - e já foi controlado pelos bombeiros. O local, porém, teve de ser interditado, uma vez que a estrutura ficou comprometida. Não houve feridos. A única pessoa que se encontrava no local era um zelador, que conseguiu sair ileso assim que o fogo começou. No prédio, que fica na região da Sé, funciona a empresa de plano de saúde Associação Auxiliadora Classes Laboriosas. O fogo teve início por volta de 1h30. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou 14 equipes para combater as chamas, que teriam se iniciado no segundo andar. As labaredas e a espessa fumaça podiam ser vistas da região da Avenida Paulista. A preocupação dos policiais era que as chamas atingissem um imóvel vizinho, onde funciona um estacionamento. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.