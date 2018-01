Controladora da Claro espera melhora de margem no Brasil A operadora de telefonia celular mexicana América Móvil, a maior da América Latina, concentrará seus esforços em 2007 em rentabilidade e espera aumentar a baixa margem da unidade brasileira Claro para até 20%, ante os 12,7% no ano passado. O crescimento da receita líquida da América Móvil deve ser de 20% em 2007, disse o vice-presidente financeiro da companhia, Carlos García Moreno. O executivo afirmou durante o Reuters Latin American Investment Summit que a companhia espera iniciar operações com uma rede de serviços de terceira geração nas principais cidades onde opera na América Latina no final do ano.