Controlar obtém liminar do TJSP para manter contrato A Controlar obteve nesta quarta-feira, 16, uma liminar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) para a manutenção do contrato de prestação dos serviços de inspeção veicular com à Prefeitura da capital paulista até 31 de janeiro. A decisão leva em conta a "existência de fundada controvérsia a respeito da contagem do prazo fixado no contrato em debate" e o "perigo da demora", tendo em vista que o serviço favorece a saúde da população pelo controle e de minimização da poluição ambiental.