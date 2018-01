Controle da Brasil Telecom deve ficar entre R$4,5 e R$5,2 bi--Oi O grupo Oi (antiga Telemar) informou nesta quinta-feira que as negociações para aquisição do controle acionário da Brasil Telecom continuam avançando, mas ainda não foram concluídas. Em comunicado ao mercado, a empresa informou que os valores discutidos convergem para se fixarem em torno do centro da faixa de 4,5 a 5,2 bilhões de reais para a totalidade da participação que representa o controle direto na Brasil Telecom. Apesar disso, o valor final ainda não está definido, mesmo que em caráter preliminar. "Não obstante, no momento não há certeza quanto ao valor final do negócio de aquisição do controle caso as negociações cheguem a bom termo", informou a companhia. A companhia esclarece que a operação não se constitui uma fusão, mas sim a aquisição do controle acionário da Brasil Telecom. (Por Rodolfo Barbosa)