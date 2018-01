Controle do Wii faz o jogo tremer

Quem acredita que os jogos bidimensionais são coisa do passado está redondamente enganado. O estilo 2D está voltando, não para dominar, mas para ocupar seu lugar de direito como uma forma de jogo. Wario Land: Shake It! é mais uma prova do poder mal explorado do Wii. Enquanto algumas produtoras insistem em fazer jogos medíocres, com gráficos inferiores até a jogos de PlayStation 2, a Nintendo mostra que o "ultrapassado" 2D pode ser perfeito para alguns tipos de game. O visual é o que primeiro chama a atenção. Todo feito à mão, como um desenho animado, ele é bastante atraente. Em alguns momentos, a câmera aproxima o personagem, mostrando detalhes, como a expressão do rosto e pedaços do cenário que são destruídos. O visual tem um toque de brega, de exagerado, mas o estilo casa perfeitamente com a ação. As melodias grudentas são tão marcantes quanto os gráficos do jogo. Mas o que realmente faz de Wario Land: Shake It! imperdível é o modo genial como o game é controlado. O Wiimote – o controle do Wii – é segurado de lado, com um dedão controlando o direcional em cruz e o outro apertando os botões de pulo e corrida – como no velho controle do Nintendinho. Quando Wario – o protagonista, uma espécie de anti-Mario – agarra um item da tela ou um oponente, a coisa fica engraçada: o jogador precisa chacoalhar forte o controle. Quanto mais veloz, maior a quantidade de moedas e o dano causado. O principal objetivo é coletar essas moedas, que podem virar itens extras para melhorar o jogo. Essa coleta desenfreada, típica dos jogos do século passado, dá um ar de nostalgia irresistível a Wario Land. Mesmo repetitivo em alguns momentos, é bastante divertido sair pela tela descobrindo moedas. E o game é lotado de segredos. Várias paredes devem ser destruídas para o jogador descobrir caminhos alternativos. Quando o personagem entra em um canhão, o controle do Wii precisa ser inclinado para disparar para a direção desejada. A mistura de elementos clássicos faz do game uma experiência nostálgica com um verniz de novo. Adequado aos saudosistas e novatos, o game é bom em doses homeopáticas, mas a dificuldade leve pode afastar os jogadores mais velhos. Como dizem os anúncios na televisão, aprecie com moderação. Ficha técnica WARIO LAND: SHAKE IT! FABRICANTE | Nintendo PLATAFORMA | Wii PREÇO | R$ 300 (em média) DETALHES | O game marca o renascimento dos jogos de plataforma 2D no Wii, com a vantagem de usar de forma criativa os controles sensíveis ao movimento do console