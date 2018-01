Controle Net oferece HD externo de 400 GB A distribuidora Controle Net anunciou a disponibilidade no Brasil do novo desktop HDD da Iomega. O modelo tem 400 GB de capacidade e traz conexões FireWire e USB 2.0. O produto é voltado ao transporte de grandes quantidades de dados ou backup sem complicações para usuários finais e empresas de pequeno e medi o porte. O produto traz incluso os softwares Iomega Automatic Backup e o Symantec Norton Ghost 2003, duas ferramentas que ajudam a gerenciar quais os arquivos importantes para backup ou recuperação de sistemas. O HDD FireWire 800/FireWire 400 e USB 2.0 pesa 1,3 Kg e tem proporções de 13x19x4 cm. O preço sugerido do modelo é de R$ 2699,00.