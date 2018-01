Controle no acesso à Web não é censura, diz Azeredo O projeto que prevê a identificação de usuários quando de seu acesso à internet está causando uma grande polêmica ao estabelecer um controle que extinguiria a privacidade online. Contudo, o projeto de identificação de usuários, que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado examina nesta quarta-feira, dia 8, não tem por objetivo cercear a liberdade do usuário ou estabelecer qualquer tipo de censura, mas sim o combate a crimes digitais como a difusão de vírus de computador, o uso de cartões clonados e o roubo de senhas, que passam a ser punidos com pena de um a quatro anos, segundo propõe o relator do projeto, o senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG). O projeto obriga os provedores de Internet a exigirem identificação de todas as pessoas ao assinarem contrato para uso da rede mundial de computadores (cadastramento). Os provedores teriam de arquivar por três anos todos os acessos e conteúdo de internautas, inclusive a salas de bate-papo. Os provedores ficarão ainda obrigados a entregar os dados em caso de processo judicial de alguma pessoa ou empresa ofendida. Detalhe: nada impede que as pessoas continuem dando nomes fictícios em seus bate-papos, mas serão identificadas se forem acusadas de crime contra a honra (calúnia, injúria e difamação). Segundo divulgou a Agência Senado, o projeto é um substitutivo em que o senador Azeredo juntou partes de outras três propostas e acrescentou novos itens. Os projetos originais foram apresentados pelos senadores Renan Calheiros (PMDB-AL) e Leomar Quintanilha (PCdoB-TO) e pelo deputado Luiz Piauhylino (PDT-PE) - PLS 76/2000, PLS 137/2000 e PLC 89/2003. Os projetos dos senadores foram apresentados há seis anos. A proposta final poderá se transformar na primeira lei que envolve a internet se aprovado na CCJ, no Plenário do Senado e, depois, pela Câmara dos Deputados. Sem censura "O projeto não busca controlar a Internet, mas apenas exige que os provedores façam cadastramento das pessoas que assinam seus serviços. Quem vai decidir se pede CPF, ou outros dados é o provedor", afirmou Azeredo nesta segunda-feira à imprensa, por telefone, de Belo Horizonte. Para o senador, o projeto "não cria nenhuma censura" e inova por tipificar sete crimes, a maioria no Código Penal. Afirma ainda que não há nenhuma inconstitucionalidade no seu substitutivo e as propostas seguem recomendações da Convenção sobre o Cibercrime de 2001 do Conselho da Europa e a Directiva 2006/04 do Parlamento Europeu. "Hoje, a internet é um território sem lei. Os bons usuários pagam pelos maus. Na verdade, tem gente criticando mesmo sem ler o projeto", disse Azeredo. Pelo projeto, os crimes tipificados são os seguintes, com reclusão ou detenção que vai de um a quatro anos: - dano por difusão de vírus eletrônico ou digital; - acesso indevido a dispositivo de comunicação; - obtenção, guarda e fornecimento de informação eletrônica ou digital obtida indevidamente ou não autorizada; - violação e divulgação não autorizada de informações depositadas em bancos de dados; - permissão, com negligência ou dolo, do acesso a rede de computadores por usuário não identificado e não autenticado; - atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública; - interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico ou e rede de computadores; - difusão maliciosa de código; - falsificação de cartão de crédito ou débito ou qualquer dispositivo eletrônico ou digital portátil de armazenamento e processamento de informações; - falsificação de telefone celular ou meio de acesso a sistema eletrônico ou digital; - furto qualificado com uso de dispositivo de comunicação, sistema informatizado ou rede de computadores; e - não guardar os dados de conexões realizadas em rede de computadores.