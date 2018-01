Controle remoto é ferramenta para criar interatividade Johnny Chung Lee, pesquisador norte-americano, explora os limites do controle remoto do videogame Wii, o Wiimote, para transformar um projetor comum numa lousa eletrônica. Ele também criou um sistema que lê os movimentos da cabeça do usuário, sincronizando-os com a imagem mostrada na tela do computador - o que dá a sensação de tridimensionalidade a desenhos em duas dimensões. É como se fosse uma aproximação das ferramentas do filme Minority Report com as salas de aula. Ele estará no Brasil para participar do I Festival de Tecnologia de Petrópolis, que acontece de 4 a 9 de agosto. Leia mais no caderno Economia&Negócios de hoje. Os vídeos que mostram a experiência estão fazendo sucesso no YouTube. Em pouco tempo, é possível que não precisaremos usar mais os mouses para controlar objetos tecnológicos. Cada vez mais, gadgets do dia a dia vêm com essa funcionalidade. Entre os modelos de celulares que podem ser totalmente controlados a partir do toque dos dedos, destacam-se o iPhone, aparelho da Apple que já está em sua versão 3G, e o HTC Diamond, considerado o seu principal concorrente. Mas não são somente estes modelos mais sofisticados que oferecem recursos parecidos com esse. Confira alguns celulares mutantes, que tem teclas adaptáveis aos comandos e ferramentas do próprio aparelho. Para quem é interessado em tendências e novidades do ramo da tecnologia, não dá para deixar de acompanhar a CES, maior feira de tecnologia do mundo. Na sua última edição, foi lançado o Zcam, câmera para desktop que permite controlar o computador com a ponta dos dedos. Nas salas de aula, a tecnologia pode se tornar uma grande aliada, e novidades são sempre bem-vindas. Entre as principais ferramentas modernas está a lousa digital, que permite ao professor tornar a lousa da sala de aula um computador. Leia o especial do Link sobre tecnologia na educação.